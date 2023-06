Wydarzenie to skomentował w Grecji były prezydent USA Barack Obama.



- Fakt, że większą uwagę poświęca się łodzi podwodnej przewożącej pięć osób, która zniknęła u wybrzeży Nowej Fundlandii w Kanadzie w drodze do wraku Titanica niż łodzi z uchodźcami tonącej u wybrzeży Grecji z 700 osobami na pokładzie, jest nieakceptowalne - powiedział w czwartek podczas wystąpienia w stolicy Grecji, Atenach.

- To sytuacja nie do obrony. Pogląd, że nie możemy czegoś z tym zrobić, jest po prostu nieprawdziwy. Wiemy, że możemy zrobić coś dla tych ludzi – powiedział Obama, odnosząc się do napływu uchodźców do krajów rozwiniętych.

Największa od lat tragedia na Morzu Śródziemnym

Wielu użytkowników mediów społecznościowych stwierdziło, że zatonięcie łodzi z setkami ludzi na Morzu Śródziemnym i operacja ratunkowa, choć opóźniona przez Grecję, nie spowodowały żadnych aktualizacji minuta po minucie w potężnych mediach.

W wypadku u wybrzeży Grecji potwierdzono śmierć 81 osób, ponad 500 uważa się za zaginione.