Niemiecka opozycja chce federalnego programu patriotyzmu

– Pomysł CDU/CSU jest z jednej strony próbą uczynienia z symboli narodowych punktu odniesienia dla milionów imigrantów. Z drugiej chodzi o to, aby uniemożliwić prawicowym populistom, jak AfD, zawłaszczenie tego niezwykle ważnego dla państwa obszaru w debacie publicznej – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Werner Patzelt, badacz środowisk prawicowych.

Tymczasem prawicowi populiści wypominają obecnemu wicekanclerzowi Robertowi Habeckowi (Zieloni) słowa, które przed dekadą napisał w swej książce: „Miłość do ojczyzny zawsze była dla mnie chora. Nigdy nie wiedziałem, co zrobić z Niemcami, i do dziś nie wiem”. Habeck twierdzi, że dzisiaj by tak nie napisał, oraz że słowa te wyrwane są z kontekstu, w którym mowa była o konieczności rozwijania solidarności społecznej.

Dyskusja o niemieckim patriotyzmie dopiero się zaczyna. W jej kontekście ciekawie wyglądają rezultaty badań amerykańskiego ośrodka PEW sprzed dwóch lat. Wynika z nich, że 53 proc. Niemców jest dumnych ze swego kraju. To więcej niż w przypadku Francuzów (45 proc.), Brytyjczyków (41 proc.) i Amerykanów (39 proc.) Jedynie 5 proc. Niemców wstydzi się kraju, dwa razy mniej niż Brytyjczyków czy Amerykanów.