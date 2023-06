Wiele wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało najwyższy wynik. Czyli można powiedzieć, że wygra te wybory. (...) Ale to może być zwycięstwo bez zwycięstwa, bez nagrody, bo wydaje się, że dzisiaj to jednak opozycja, ta szeroko rozumiana, jest bliższa zdobycia wystarczającej liczby posłów do tego, żeby stworzyć większość rządową - powiedział w RMF FM Marcin Duma, socjolog i prezes pracowni sondażowej IBRiS.