Tomasz Poręba rezygnuje ze stanowiska szefa sztabu PiS

„Najbardziej zaangażowani w tę grę mają być ludzie premiera wspierani przez byłego wieloletniego spin doktora PiS oraz byłego rzecznika partii rządzącej. Sytuacja w partii Kaczyńskiego jest napięta, a wewnętrzne sondaże nie pozostawiają złudzeń. Notowania PiS spadają” - pisał Onet kilka temu, po tym, jak Bielan, Poręba, ale i były rzecznik PiS, obecnie doradca prezydenta RP Marcin Mastalerek publicznie pokłócili się na Twitterze.

Punktem wyjścia do awantury był artykuł portalu Interia „Byli sztabowcy PiS biją na alarm: Jesteśmy w defensywie”. W tekście m.in. przytoczono wypowiedź Mastalerka dla RMF FM. - Oczywiście, PiS jest dzisiaj w defensywie, przespał kilka ważnych momentów, przede wszystkim nie zareagował w żaden sposób na marsz 4 czerwca - mówił w radiu doradca prezydenta RP, który według „Newsweeka” odegrał kluczową rolę przy przyjmowaniu ustawy o komisji do badania rosyjskich wpływów - miał namówić Andrzeja Dudę do podpisu tzw. lex Tusk.

„Pycha kroczy przed upadkiem”

W artykule zacytowano też słowa Bielana Europoseł w Polsat News przyznał, że ostatnio „rzeczywiście PO uzyskała inicjatywę” i chwalił taktykę Donalda Tuska. - Chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że kampanią z roku 2015 nie wygramy wyborów w roku 2023 - dodawał, zapewniając, że wynik PiS na poziomie ponad 40 proc. wciąż jest możliwy. Przekonuje o tym zresztą już od dłuższego czasu.

Do słów Mastalerka i Bielana na Twitterze odniósł się Poręba. Lidera Republikanów nazwał „autorem przegranej kampanii z 2007 roku, opuszczającym PiS po katastrofie smoleńskiej” i „twarzą ciągnących w dół niejasności wokół NCBR”. Z kolei doradca prezydenta RP to dla Poręby „»Tu jestem,tu jestem” Marcin Mastalerek”, który znajduje się „na aucie ostatnich wygranych kampanii PiS”. „Niezłe kombo” - ocenił ironicznie.

Na wpis Poręby zareagował Mastalerek. „Pycha kroczy przed upadkiem. Dokładnie tak zachowywała się Platforma Obywatelska w 2015 roku” - napisał.