Sondaż ws. lex Tusk. Sprawa powołanej komisji może przesądzić o wyniku wyborów

Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek 29 maja wygłosił oświadczenie w Pałacu Prezydenckim, informując o podpisaniu ustawy o powołaniu Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022. Dodał, że skieruje ją w tzw. trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Cztery dni później Duda zapowiedział skierowanie do Sejmu nowelizacji ustawy.

Przeciwko ustawie konsekwentnie protestuje opozycja, która określa przepisy mianem „lex Tusk” i mówi, że ustawa jest niezgodna z konstytucją oraz wprowadza sąd kapturowy.

W sondażu dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" zapytano, czy sprawa komisji ds. badania wpływów rosyjskich może przesądzić o wyniku wyborów.

18,4 proc. badanych odpowiedziało, że zdecydowanie tak. Zdaniem 39 proc. "raczej tak".