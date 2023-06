- Jeżeli mamy tak dużą grupę zdeterminowaną, wiedzącą, że rząd każdego dnia kłamie, oszukuje, kradnie, to będzie już bardzo trudno puszczać te paski na TVP Info, na które przez lata tak wielu obywateli się nabierało. Ja jestem też przekonany, że zredukowana zostanie ta grupa, którą nazywamy, tak politycznie, "symetrystami", którzy mówili, że za PO nie było też wszystko ok. No nie było, ale gdy było coś nie ok, to była reakcja na to, a teraz to "nie ok" stało się praktycznie normą, nepotyzm jest w chwili obecnej normą, a nie marginesem - dodał.