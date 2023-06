Rosyjska Duma uchwali zakaz zmiany płci? "Unikanie mobilizacji"

Prokuratura przesłała do marszałek Sejmu wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna. Chodzi o incydent w krakowskim Sądzie Okręgowym i wyrzucenie do śmietnika choinki ozdobionej bombkami z napisem "Konstytucja" - poinformowało RMF FM.