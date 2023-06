Piskorski: PiS zdecydował się na "lex Tusk" z głupoty

Czytaj więcej Polityka Mucha o "lex Tusk": Pozwoli na skreślanie z list wyborczych To jest niesamowite w tej komisji: może skazać kogoś na niebyt w życiu publicznym tylko ze względu na swoje przekonania - mówiła w rozmowie z Polsat News posłanka Polski 2050, Joanna Mucha.

Zjednoczenie opozycji

Piskorski pytany był również o zjednoczenie opozycji przed wyborami. - Jestem przeciwnikiem jednej listy - stwierdził przewodniczący Stronnictwa Demokratycznego. - Uważam, że Donald Tusk ma nisko zawieszony sufit – przez część wyborców, też opozycji, nie jest dobrze postrzegany. Jeżeli Tusk, którego czeka bardzo ciężka kampania i olbrzymi atak ze strony PiS-u, będzie liderem wszystkich, to nie będzie gdzie uciekać - dodał. Jego zdaniem ewentualna wymiana Tuska na Rafała Trzaskowskiego jako kandydata na premiera nie byłaby dobrze odebrana przez wyborców opozycji. - Na tym etapie to jest udawane, to nikogo nie przekona. To mogło nastąpić pól roku czy rok temu. Ludzie będą uważali, że to jest szachrajstwo, że to jest postępowanie jak Jarosława Kaczyńskiego - podkreślił Piskorski.

Prezydent proponuje nowelizację "lex Tusk"

W piątek prezydent po raz kolejny odniósł się do kwestii komisji do spraw badania wpływów rosyjskich. Powiedział, że wyraził poparcie dla ustawy podpisując ją. Ocenił, że jego decyzja była słuszna.

- Nie ukrywam, że zbulwersowany zarzutami, które są ewidentnie nacechowane złą wolą, postanowiłem zrobić krok, który będzie swoistym sprawdzam. I to zarówno z obozu rządzącego, jak i z opozycji. Przygotowałem nowelizację ustawy, cały szereg przepisów, które w tej ustawie regulują dodatkowo, albo zmieniają te postanowienia, które wzbudzają największe kontrowersje - oświadczył Andrzej Duda.