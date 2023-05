Prezydent podpisuje "lex Tusk": Komisją PiS w Donalda Tuska

Lewica zapowiedziała, że złoży w Sejmie projekt ustawy, który odwróci decyzję prezydenta. Grozi też postawieniem Andrzeja Dudy przed Trybunałem Stanu.

Głos w sprawie zabrał też ambasador USA w Polsce. Mark Brzezinski stwierdził, że Stany Zjednoczone są „doskonale świadome tego”, co niepokoi wiele środowisk w tej ustawie.

Skład nieznany

Kto będzie uczestniczył w pracach? Gdy pojawił się pomysł komisji, nasi rozmówcy z PiS sugerowali, że w jej składzie może się znaleźć Piotr Naimski, były pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. – Być może w komisji będą nie tylko politycy, ale przede wszystkim eksperci – mówi jeden z rozmówców „Rz” z klubu PiS, który zwraca też uwagę, że w partii nie było zbyt wielu rozmów na temat składu komisji. Nie było bowiem pewności, czy komisja powstanie oraz czy zgodzi się na nią prezydent.

Politycy PiS, z którymi rozmawialiśmy, są przekonani, że decyzja opozycji o tym, by nikogo nie wskazywać do komisji, może być dla PiS korzystna. – W ten sposób zyskujemy amunicję do tego, by mówić, że opozycja ma coś na sumieniu – zauważa jeden z naszych rozmówców z partii Kaczyńskiego.