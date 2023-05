Sondaż: Po sprawie rosyjskiej rakiety duży spadek zaufania do Błaszczaka

Jestem pewien, że wygramy kolejny raz. To jest na wyciągnięcie ręki. Ale widać, że Prawo i Sprawiedliwość jest na was wkurzone i ma was dość. Suflowanie wyrzucenia Suwerennej Polski z list Zjednoczonej Prawicy oznacza dojście do władzy Donalda Tuska. Bez Suwerennej Polski PiS nie ma szans, żeby wygrać - ocenił w rozmowie z Radiem Zet minister w KPRM Michał Wójcik.