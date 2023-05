A czy Kwaśniewski będzie namawiał działaczy Nowej Lewicy, aby brali udział w marszu?

- Z tego co słyszałem, zdaje się, liderzy Lewicy zamierzają być na tym marszu, niezależnie od tego czy są zapraszani imiennie, czy po prostu mają wystąpić jako obywatele. Nie sądzę, aby to był jakikolwiek problem - ocenił.

Jak były prezydent ocenia jednoznaczną deklarację Szymona Hołowni, który stwierdził, że nie weźmie udziału w marszu?



- Cóż, jego decyzja - odpowiedział krótko.



Dopytywany czy jest to błąd Hołowni, Kwaśniewski odparł "myślę, że w sumie błąd". - Jeżeli chcemy pokazać ludziom, że jeżeli nawet nie udało się stworzyć wspólnej listy, to jednak jest gotowość do współpracy po wyborach, to takie gesty mają znaczenie. One ułatwiają potem życie - wyjaśnił.