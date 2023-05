"Zmusić ustawą TK do wydania określonego orzeczenia". Ziobryści poparli projekt

We wtorek na posiedzeniu sejmowej komisji sprawiedliwości odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Projekt trafił do komisji 8 maja. Zdaniem komisji, Sejm powinien uchwalić ustawę bez poprawek. Teraz izba ma zająć się projektem na posiedzeniu w piątek.

Reklama

Podczas posiedzenia komisji o tym, że potrzebne jest szybkie uchwalenie projektu mówili posłowie koalicji rządzącej, Kazimierz Smoliński i Tadeusz Cymański. Cymański podkreślał, że "bardzo mądra" jest zasada, że "prawo jest dla ludzi, a nie ludzie dla prawa".

Czytaj więcej Sądy i trybunały Trybunał ma odblokować ustawa. Jest decyzja sejmowej komisji We wtorek przed sejmową Komisją Sprawiedliwości odbyło się pierwsze czytanie projektu, który ma zmniejszyć minimalny skład Trybunału Konstytucyjnego, aby mógł orzekać bez szóstki tzw. buntowników.

- Nam chodzi, żeby przełamać impas. Czas biegnie - mówił. - Zależy wszystkim, którzy mają na uwadze dobro państwa, żeby przełamać impas w Trybunale i czynnik czasu jest tu ważny. Natomiast są osoby, takie mam wrażenie, którym zależy, żeby to wydłużyć, żeby to zablokować, żeby to przyhamować - kontynuował.

Polityk klubu PiS mówił, że patrzy na sprawę jak człowiek z ponad 20-letnim sejmowym doświadczeniem. - W tym momencie powiedzmy sobie wprost, po imieniu, o co chodzi. Chodzi o to, żeby zrobić to jak najszybciej - oświadczył.