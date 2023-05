DeSantis ogłosi start w wyborach na Twitterze podczas rozmowy z Muskiem

Moderatorem rozmowy będzie David Sacks, inwestor w firmach zajmujących się technologią internetową, który jest powiernikiem Muska, darczyńcą republikanów i zwolennikiem DeSantisa.

Reklama

Tego samego wieczoru zostanie opublikowany inauguracyjny spot, a DeSantis rozpocznie wizyty w kilku stanach.

Elon Musk potwierdził w rozmowie z CNN, że w środę dojdzie do takiego wydarzenia.

- Będę przeprowadzał wywiad z Ronem DeSantisem, a on ma coś do ogłoszenia. I będzie to pierwszy raz, kiedy coś takiego dzieje się w mediach społecznościowych, z pytaniami i odpowiedziami w czasie rzeczywistym, bez scenariusza – powiedział Musk, dodając, że „w tej chwili” nie planuje poprzeć DeSantisa.