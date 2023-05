Kampania do europarlamentu już na dalekim horyzoncie

Ale z PO dochodzą też sygnały, że w wyborach do Sejmu wystartują znani europosłowie, w tym Bartosz Arłukowicz i Radosław Sikorski. – To na zasadzie „wszystkie ręce na pokład”. Nikt do powrotu do Sejmu się nie pali – zauważa nasz informator z kręgów PO. Za to o kandydowaniu do PE mają myśleć politycy z samorządu, w tym prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Cały pakiet personalny to będzie ostatecznie oczywiście decyzja samego Donalda Tuska

Niechęć do powrotu do sejmowej polityki dotyczy też polityków z drugiej strony barykady. Co prawda europoseł Tomasz Poręba jest szefem sztabu PiS w tych wyborach, to z naszych informacji wynika, że nikt do kandydowania do Sejmu się nie kwapi. Dotyczy to też np. europoseł Beaty Szydło. – Nie ma takich planów. To tylko spin – ucina jeden z naszych informatorów z jej otoczenia.

Wariant awaryjny za to dla Suwerennej Polski w wypadku rozpadu sojuszu wyborczego z PiS to być może wystawienie znanych europosłów jako jedynki do Sejmu, w tym np. Beaty Kempy czy Patryka Jakiego. Ale obecnie domyślny wariant to start z jednej listy z PiS w wyborach do Sejmu.

Dla mniejszych sił politycznych w 2024 roku będzie czas debiutu w europejskich wyborach. O swoją strategię europejską bardzo dba np. należąca do grupy Renew Polska 2050 Szymona Hołowni. Obecnie Hołownia jest w sojuszu z PSL w wyborach do Sejmu, ale umowa koalicyjna obejmuje tylko właśnie wybory do parlamentu. A natura samej kampanii wyborczej do PE sprawia, że szanse zaistnieć w niej będą miały mniejsze ugrupowania.

Wybory w 2024 roku w czerwcu będą również ostatnimi przed wyborami prezydenckimi w 2025 roku, które kończą cały cykl wyborczy. Dla wszystkich sił będzie to więc okazja do swego rodzaju rekonfiguracji po bardzo specyficznych wyborach samorządowych i nadchodzących wyborach do Sejmu.