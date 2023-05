Szyicki twórca proirańskiej bojówki: Prostytutka z VII w. pracowała dla Mosadu

Zapis wystąpienia Al-Chazalego z maja publikuje Bliskowschodni Instytut Prasy i Badań (MEMRI). O sprawie pisze "Jerusalem Post".



- Żydzi! Żydzi! Żydzi! Zabili Hasana, syna (imama) Alego i zrobili to wykorzystując kobietę. Umajjadzi (dynastia kalifów panująca nad światem islamu w latach 661-750 - red.) byli jedynie kolaborantami Żydów. Potem zamordowali imama Husajna. To byli ci sami sprawcy, tyle że wykorzystali innych ludzi – powiedział Al-Chazali.

- Katam była prostytutką. Jaki był modus operandi izraelsko-żydowskiej agencji wywiadu? Co o nich wiemy? Jak pozyskują swoje źródła? Albo za pomocą pieniędzy, albo dzięki kobietom. Tak? W tym wypadku to była kobieta. Nie ma wątpliwości, że pracowała wówczas dla izraelskiego Mosadu i, przez nią, pozyskali (zabójcę imama Alego) - mówił Al-Chazali, nawiązując do zabójstwa brata stryjecznego, przybranego syna, a następnie zięć Mahometa, imama Alego, zamordowanego w 661 r. n. e.

Mosad pod obecną nazwą funkcjonuje od 1963 roku. Agencję wywiadu Izraela utworzono w 1949 roku, przez pierwszego premiera Izraela, Dawida Ben-Guriona.