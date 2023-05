Państwo PiS-owskie jest państwem z tektury Grzegorz Schetyna, były przewodniczący PO

Na uwagę, że w przeszłości politycy PO wypowiadali się sceptycznie o 500+, a dziś proponują wyższe świadczenie, Schetyna odparł: - Mówimy, że ten program powinien funkcjonować, on jest nie do odwołania, nikt z niego nie zrezygnuje. Trzeba wynajdywać, znajdować to, co jest sensowne, dobre i trzeba to kontynuować.

A czy na takiej licytacji nie ucierpi Polska i stan jej finansów publicznych?

- Najgorsze dla Polski są dalsze rządy tych nieudaczników, dalsze rządy PiS-u. Państwo PiS-owskie jest państwem z tektury. To jest katastrofa tego kraju. Trzeba pokazać, obnażyć ich fałsz i ich głębokie przekonanie, że są w polityce dla siebie, a nie dla Polaków - wyjaśnił były przewodniczący PO.

Były przewodniczący PO: Pokazać brak wiarygodności PiS

Na pytanie czy Tusk, proponując świadczenie 800+ od 1 czerwca, "obnaża fałsz PiS", Schetyna odpowiedział twierdząco.



- Nie będzie żadnych pieniędzy, chodzi o pokazanie fałszywego oblicza PiS-u. Jeżeli oni dziś powiedzieliby poważnie, że chcą pomóc, zrewaloryzować, skutecznie zwalczyć inflację i dać 800+, to weszliby z tym programem najszybciej jakby można było. A oni to robią po wyborach. A potem powiedzą, że sytuacja budżetowa na to nie pozwala. Najważniejsze pokazać ich brak wiarygodności - wyjaśnił.