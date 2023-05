Setki interpelacji poselskich trafią do kosza. Dlaczego?

„Czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji monitoruje na bieżąco aktywność samorządów w odniesieniu do uchwał, które w sposób bezpośredni lub pośredni godzą w prawa osób LGBT?” – na odpowiedź m.in. na to pytanie Krzysztof Śmiszek wraz z grupą innych posłów Lewicy czeka już ponad trzy lata, co jest rekordem w Sejmie. W lutym 2020 roku, gdy głośno było o przyjmowaniu przez samorządy uchwał, nazywanych najczęściej „strefami wolnymi od ideologii LGBT”, wysłał w ich sprawie interpelację do szefa MSWiA. I odpowiedzi już się pewnie nie doczeka. Wraz z końcem kadencji ta interpelacja, jak również inne, trafi do kosza.

Powodem jest to, że większość dokumentów w Sejmie, jak np. projekty ustaw, podlega dyskontynuacji z końcem kadencji. Zasada nie jest uregulowana żadnymi przepisami i zalicza się do zwyczajów konstytucyjnych. Kolejne ekipy rządowe uważają, że zasada ta obowiązuje też interpelacje, bo są one związane z wykonywaniem przez posła mandatu, który zanika z końcem kadencji, i kieruje się je do rządu, który po wyborach składa dymisję.

Podobnie jest co cztery lata, jednak tym razem rząd w zwłoce w odpowiedzi na interpelacje bije kolejne rekordy. Zgodnie z konstytucją odpowiedź powinna nadejść w ciągu 21 dni. Liczba interpelacji, w stosunku do których termin został przekroczony, według danych na środę 17 maja wynosi aż 649.

W przypadku części z nich zwłoka jest ogromna. Aż 105 interpelacji czeka ponad dwa lata na odpowiedź. Posłowie wysyłają też do ministerstw zapytania podobne do interpelacji. W ich przypadku 51 ma przekroczony termin na odpowiedź, a jedno czeka na nią dłużej niż dwa lata.