Wiceminister o 800+: Cudów się nie spodziewamy, jeśli chodzi o kwestie demograficzne

W niedzielę podczas konwencji „Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości” prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że „od nowego roku” świadczenie 500+ zmieni się w 800+.

Do tej obietnicy w poniedziałek na spotkaniu z wyborcami w Krakowie odniósł się przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. - Nie trzeba być geniuszem matematyki, żeby to wyliczyć, że inflacja od momentu, kiedy 500+ stało się rzeczywistością polskiej rodziny z dziećmi spowodowała, że dziś, jeśli chcemy zrewaloryzować te 500+ tak, aby znaczyło tyle, ile w dniu, w którym zostało polskim rodzinom wypłacone, to właśnie mniej więcej tyle powinniśmy zaproponować waloryzacji - powiedział. - Żeby zamknąć licytację w tej kwestii, proponuję - i to jest to „sprawdzam” wobec Kaczyńskiego - żebyśmy przyjęli w głosowaniu jak najszybciej decyzję o waloryzacji 500+; dwa - żebyśmy zrobili to przed wyborami - oświadczył Tusk.

We wtorek lider PO zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do marszałek Sejmu trafi projekt ustawy w sprawie waloryzacji 500+ do 800+.

– To wsparcie jest oczekiwane przez Polaków, bo dla Polaków najważniejszą wartością jest rodzina. Programy, które wspierają nas w tym, abyśmy jako rodzice mogli bezpiecznie i w miarę komfortowo wychowywać dzieci, są oczekiwane przez Polaków – mówiła w TV Trwam Barbara Socha, wiceminister rodziny, komentując zapowiedź podwyższenia świadczenia w ramach programu 500+.