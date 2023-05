Ukraińskie sądy na usługach oligarchów?

Znany ukraiński portal zn.ua, powołując się na własne źródła w NABU podaje, że chodziło o wyrok w sprawie Połtawskiego Kombinatu Górniczo-Wydobywczego (dysponuje największymi w Europie złożami rud żelaza). We wrześniu Sąd apelacyjny w Kijowie unieważnił zakup w 2002 roku 40,19 proc. akcji tego przedsiębiorstwa przez spółkę należącą do ukraińskiego miliardera Konstantina Żewago. Jest ścigany przed ukraińskie służby od 2019 roku, od miesięcy Ukraina stara się o jego ekstradycję z Francji. Według zn.ua Sąd Najwyższy właśnie unieważnił w kwietniu decyzję niższej instancji oraz pozostawił akcje we własności spółki należącej do oligarchy. Tymczasem służba prasowa miliardera wszystkiemu zaprzecza i przekonuje, że nie ma z tą sprawą nic wspólnego.

- Walka z korupcją to zadanie numer jeden. To trzeba wpajać dzieciom już od szkoły podstawowej. Przecież większość dzieci wie, że nie wolno kraść długopisu czy zeszytu koledze z ławki. To samo powinno dotyczyć korupcji. Trzeba to dzieciom i młodzieży uświadamiać od najmłodszych lat – mówił Wsiewołod Kniaziew na łamach „Rzeczpospolitej” w marcu ubiegłego roku.

Upadek nadziei reformy sądownictwa Ukrainy

43-letni Wsiewołod Kniaziew był nadzieją trwającej za rządów Wołodymyra Zełenskiego reformy ukraińskiego sądownictwa. Krytykował nawet bliskich współpracowników prezydenta za zbyt dużą ingerencję w proces powołania członków Wyższej Rady Sądownictwa (WRS), organu nadzorującego działalność sędziów. Teraz służby antykorupcyjne wnioskują do WRS o odwołanie oskarżanych o korupcję sędziów. Dla Sądu Najwyższego to może oznaczać paraliż, gdyż Kniaziew od półtorej roku nie miał zastępcy.

- Za wcześnie na wyciąganie wniosków. Niewykluczone, że rządzący chcą podporządkować sobie Sąd Najwyższy – mówi „Rzeczpospolitej” jeden z dobrze poinformowanych rozmówców w Kijowie. Przyznaje jednak, że korupcja mimo trwającej od ponad roku agresji Rosji nigdzie nie zniknęła. - Myśli pan, że nasi mężczyźni, którzy wyjeżdżają do Polski nie dają łapówek komisariatom wojskowym i pogranicznikom? Mogą wspierać finansowo armię i być wolontariuszami, ale proszę ich zapytać, jak wyjechali z kraju? I nikt tego specjalnie nie potępia. Podejście do korupcji jest takie: gdy inni dają łapówkę, to jest źle, a gdy samemu się wręcza łapówkę, to jest dobrze – twierdzi nasz rozmówca.