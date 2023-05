Mentzen po słowach Tuska o 800 plus: Po co komu opozycja, która chce robić to samo co rząd, tylko wcześniej?

Mentzen zaznaczył jednocześnie, że „Konfederacja jest jedyną prawdziwą opozycją dla PiS”. „Tylko my sprzeciwiamy się 800 plus i dalszemu zwiększaniu inflacji” - przekonywał.

Polityk Nowej Nadziei nie wyraził się precyzyjnie, ponieważ również w poniedziałek krytycznie do podwyższenia świadczenia odnieśli się Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia. - My mówimy od dawna i konsekwentnie: 500 plus to inflacja minus. Chciałbym zadać dwa pytania: jeśli są na to pieniądze, to dlaczego nie podnosi teraz? A jeśli nie ma pieniędzy, to komu chce zabrać, by innym dać? - powiedział lider Polski 2050 w czasie konferencji, na której razem z prezesem PSL oficjalnie ogłosił wspólny start w wyborach obu formacji w ramach jednej listy „Trzecia Droga”.

- Dzisiaj 500 plus jest warte 300 plus i teraz będzie robił kiełbasę wyborczą z tego, że tę kwotę podniesie - mówił Hołownia. - 500 plus jako podstawa dla wszystkich, ale jeśli jest propozycja waloryzacji, to dla pracujących, dla tych, którzy płacą podatki. To jest bardziej sprawiedliwe- wtórował mu Kosiniak-Kamysz.