"WP" usunął fragment wywiadu z Zełenskim. Zapytano o kontakty wywiadu z Prigożynem

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 446 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Do Europy przybywa w poniedziałek specjalny wysłannik chińskiego MSZ, Li Hui, który ma rozmawiać o planie pokojowym mającym zakończyć wojnę na Ukrainie.

Z wywiadu z Zełenskim, który został opublikowany na stronie "Washington Post" 13 maja, usunięto fragment z pytaniami o wyciek tajnych dokumentów USA, w którym była mowa o kontaktach Prigożyna z ukraińskim wywiadem.

Dziennikarze pytali ukraińskiego prezydenta o dokumenty, z których wynika, że wiedział o kontaktach funkcjonariuszy wywiadu z Prigożynem.

"To jest sprawa wywiadu (wojskowego - red.). Chcecie, żeby mnie sądzono za zdradę? To jest bardzo ciekawe, jeśli ktoś mówi, że macie dokumenty, albo jeśli ktoś z naszego rządu mówi o działalności naszego wywiadu, to chciałbym zapytać: z jakimi źródłami na Ukrainie macie kontakt? Kto mówi o działalności naszego wywiadu? Przecież to jest najpoważniejsze przestępstwo w naszym kraju. Z jakimi Ukraińcami rozmawiacie?" - pytał prezydent Ukrainy.

W odpowiedzi dziennikarze "WP" zaczęli zapewniać Zełenskiego, że żaden z ukraińskich urzędników nie rozmawiał z nimi na ten temat. Twierdzili, że opierali się wyłącznie na wyciekłych dokumentach USA.