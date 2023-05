Tomasz Siemoniak: Polska nie jest bezpieczna

A chodzi o rakietę, która jest przeznaczona do przenoszenia ładunku jądrowego, która ma sześć metrów i która przyleciała kilkaset kilometrów przez terytorium Polski, w sytuacji gdy można spodziewać się różnych prowokacji, gdy jesteśmy narażeni na agresywne działania ze strony Rosji. Ta sprawa jest niesłychanie poważna i jest największym kryzysem bezpieczeństwa Polski od dziesiątków lat.

Kto jest odpowiedzialny?

Za wszystko, co dzieje się w resorcie obrony i Wojsku Polskim odpowiedzialny jest minister. Jeśli nie wiedział, to znaczy, że nie potrafił tego zorganizować w taki sposób, żeby wiedział. Ja, będąc przez lata ministrem, o wszystkim wiedziałem. Szef Sztabu Generalnego był ze mną w stałej łączności i informował mnie o wszystkim, co się dzieje. To jest sposób działania osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. W takiej sytuacji powinno się jeszcze bardziej przestrzegać wszystkich zasad i procedur, tu mamy do czynienia z katastrofą, też pod względem komunikacji z opinią publiczną.

A dlaczego próbowano sprawę zamieść pod dywan?

Ma to związek z linią rządowej propagandy, jak to PiS zapewnił bezpieczeństwo Polsce. W którymś momencie nawet minister Błaszczak zagalopował się i napisał na Twitterze, że już zbudowano wielowarstwowy system obrony powietrznej w Polsce. W tamtym czasie toczyła się dyskusja na temat przyjmowania niemieckiej oferty ws. baterii Patriot, więc wyjątkowo niezręcznie w obliczu tych rzekomych sukcesów PiS i tego przepychania się z Niemcami byłoby przyznać, że rosyjska rakieta przeleciała przez pół Polski i spadła pod Bydgoszczą. Widzimy dzisiaj, z jak ogromną siłą działa to na opinię publiczną. Tak samo wtedy podważyłoby to w sposób zasadniczy poczucie bezpieczeństwa, bo okazałoby się, że te chełpliwe wypowiedzi polityków PiS i ministra Błaszczaka należy włożyć między bajki.

Jeszcze kilka dni temu słyszeliśmy, że za dwa lata będziemy mieli najsilniejszą armię w Europie, że to wszystko dzięki PiS. Szczątki rakiety i to, co się wokół nich dzieje, całkowicie to podważają, dlatego próbowano to zatuszować, uważając, że np. rakieta wpadła do jeziora i nigdy ten temat nie stanie się publiczny. Przecież nawet jej nie szukano w zmasowany sposób. Teraz Błaszczak obciąża gen. Tomasza Piotrowskiego. To absurdalne, żeby dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych miał ponosić odpowiedzialność za to, że nie szukano szczątków rakiety.