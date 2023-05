Wieczorek: Potrzebny pakt sejmowy opozycji. Żeby wyborcy uwierzyli

- Jest parę nowych nazwisk, natomiast uzgodniliśmy, że nie będziemy o personaliach mówić przed ostatecznymi uzgodnieniami. Obecni senatorowie mają handicap i dlatego, jeśli chodzi o senatora Koniecznego, będziemy go rekomendować - odpowiedział.

Wieczorek zapowiedział też, że opozycja wystawi kandydatów we wszystkich 100 okręgach wyborczych do Senatu. - Kandydaci będą w 100 okręgach, będą mieli logo Paktu Senackiego dla wszystkich będzie wiadomo, że to jest kandydat popierany przez Zjednoczoną Opozycję. Wychodzimy z prostego założenia: kto nie idzie z nami, jest przeciwko nam, jest pomocnikiem PiS-u - tłumaczył.



A czym miałby być Pakt Sejmowy, o którym mówił sekretarz klubu Nowej Lewicy?



- Pewnie wszyscy jesteśmy zmęczeni dyskusją o jednej liście, wielu listach. Pakt Sejmowy to zobowiązanie się do tego, że po wyborach partie (wchodzące w jego skład) będą po wyborach współtworzyły koalicję współrządzącą i do tego, że wreszcie przedstawimy pomysł na Polskę po rządach PiS. W takim pakcie powinny znaleźć się te główne obszary, w których będziemy w stanie się porozumieć: wszyscy chcemy Polski w UE, wszyscy chcemy powrotu do praworządności, wszyscy chcemy niezależnych mediów publicznych, dobrej ochrony zdrowia. W tym zakresie jesteśmy się w stanie się ze sobą dogadać i trzeba to po prostu Polakom pokazać, żeby wierzyli, że opozycja ma plan na rządzenie po wyborach - wyjaśnił.