Wybory lokalne w Wielkiej Brytanii: Duże straty Partii Konserwatywnej

1 000 Tyle miejsc mogą stracić torysi we władzach lokalnych

John Curtice, brytyjski politolog szacuje, że - w oparciu o dotychczasowe wyniki - torysi mogą stracić łącznie 1 000 miejsc we władzach lokalnych, co oznacza, że sprawdzą się najbardziej pesymistyczne prognozy przedstawiane przed wyborami przez torysów.



Partia Pracy zyskuje głosy m.in. na obszarach, na których w referendum z 2016 roku większość mieli zwolennicy brexitu. Okręgi te są kluczowe dla ewentualnego odzyskania władzy przez Partię Pracy po kolejnych wyborach parlamentarnych.



Greg Hands, przewodniczący Partii Konserwatywnej (polityk odpowiedzialny za utrzymanie dyscypliny partyjnej), przed wyborami mówił, że torysi mogą stracić w wyborach ok. 1 000 miejsc we władzach lokalnych co uważano za celowe wyolbrzymianie spodziewanej skali porażki, by móc ogłosić, że wynik torysów był lepszy niż się spodziewano.