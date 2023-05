Minister rolnictwa: Sprzedawajcie zboże, póki jest dopłata

Minister rolnictwa był pytany czy - występując w roli rolnika - sprzedał już własne zboże, po tym jak rząd ogłosił program dopłat do upraw zboża na poziomie 2,2 tys zł do hektara pszenicy oraz nieco mniejszych dopłat do upraw kukurydzy, jęczmienia, pszenżyta, żyta i owsa.

Reklama

Gdy rząd ogłosił program dopłat Telus zapowiadał, że chce ściągnąć z rynku 4 mln ton pszenicy. Pomoc polskiego rządu dla rolników ma kosztować ok. 10 mld zł.

Czytaj więcej Rolnictwo Kryzys zbożowy wszedł w fazę spełniania obietnic Skup ziarna stanął, bo wszyscy czekają na dopłaty. Co gorsza, do wywiezienia za granicę w dwa miesiące jest 7 mln ton zgromadzonych w magazynach zbóż. A przepustowość polskich portów to tylko 750 tys. ton miesięcznie.

- Jeszcze nie sprzedałem wszystkiego, bo trochę mi czasu brakuje, aby pojechać z tym zbożem. Ale ja nie miałem tego zboża tak bardzo dużo. Ale zachęcam wszystkich, aby sprzedawać teraz zboże, póki ta dopłata jest, póki są środki na to, żeby dopłacić - ta dopłata jest historyczna, 2,2 tys. zł do hektara. Takich środków nigdy nie było, trzeba skorzystać - deklarował Telus. Wcześniej w Polsce doszło do protestu rolników, którzy zarzucali rządowi doprowadzenie do sytuacji, w którym napływ taniego zboża z Ukrainy doprowadził do spadku cen zboża w Polsce, mimo że były już minister rolnictwa, Henryk Kowalczyk, deklarował, iż cena zboża w Polsce po żniwach nie spadnie. Protesty doprowadziły m.in. do dymisji ministra Kowalczyka, który pozostał jednak w rządzie jako wicepremier.