Unia kończy z kordonem sanitarnym

Innym przykładem ewolucji forsowanej przez Webera jest Finlandia, gdzie po wyborach na początku kwietnia lider chadeckiej Partii Koalicji Narodowej Petteri Orpo buduje koalicję z Partią Finów (ID).

Podobne wyzwanie może wkrótce stanąć przed Holandią, gdzie Partia Farmersko-Obywatelska (BBB), ugrupowanie populistyczne, eurosceptyczne i nacjonalistyczne, zdobyła największe poparcie w ostatnich wyborach lokalnych. Może więc w przyszłości okazać niezbędnym elementem budowy większości parlamentarnej w kraju znanego z rozdrobnienia sceny politycznej.

Weber stanął po stronie sojuszu w Hiszpanii chadeckiej Partii Ludowej (PP) z postfrankistowskim Vox, który należy do ECR. Formalnie do takiego sojuszu doszło po raz pierwszy po wyborach lokalnych w Kastylii-Leon w zeszłym roku. Alians obu ugrupowań w Valladolid Donald Tusk nazwał „kapitulacją”. Jednak podobny sojusz, choć obejmujący współpracę tylko w parlamencie regionalnym bez formalnej koalicji rządowej, pozwala PP pozostać u władzy w Andaluzji. Tu forsuje ona kontrowersyjny plan zwiększenia plantacji w szczególności truskawek wokół Parku Narodowego Donana, znanego z chronionych bagien. Hiszpania, która stawia czoło rekordowym upałom, już dwa lata temu została z tego powodu skazana przez Trybunał Sprawiedliwości UE. Mimo to Weber w niezwykle ostrych słowach zaatakował z tego powodu von der Leyen i jej komisarza ds. środowiska Virginijusa Sinkevičiusa, obrońców hiszpańskiej przyrody.

To wszystko może się okazać tylko wstępnymi manewrami przed grudniowymi wyborami do Kortezów. Nie da się wykluczyć, że w ich wyniku nowym premierem królestwa będzie lider Partii Ludowej Alberto Nunez Feijoo, ale tylko jeśli zdecyduje się na alians z Vox.

– To byłoby bardzo niebezpieczne. Hiszpania nigdy nie rozliczyła się z frankizmem, jakaś jedna piąta społeczeństwa wciąż czuje się związana z dyktaturą. Do 2013 r., kiedy z PP wyodrębnił się Vox, te środowiska funkcjonowały jednak w Partii Ludowej, przez co ich głos był mało słyszalny. Gdyby Santiago Abascal (lider Vox) utrzymał ważną funkcję w rządzie, ich wpływy gwałtownie by wzrosły – mówi „Rz” wysoki rangą hiszpański dyplomata.

W październiku 2020 r. w parlamencie Abascal uznał, że ekipa lidera PSOE Pedro Sancheza to najgorszy rząd w Hiszpanii od 80 lat (a więc gorszy od krwawej dyktatury Franco). Nazwał go mafią. Jednak w Niemczech należąca podobnie jak PSOE w europarlamencie do grupy Socjalistów i Demokratów (SD) SPD wielokrotnie była w koalicji rządowej z CDU/CSU, ugrupowania, do którego należy Weber.