Saryusz-Wolski: Ukraina nie zna i nie rozumie prawa unijnego oraz zachowuje się nielojalnie wobec Polski

Gdy Rosja narusza wolność handlu, próbuje blokować dostawy produktów rolnych na rynek światowy, to zdecydowanie nie jest czas, aby ktokolwiek podążał za złym przykładem i robił coś podobnego - mówił dwa dni temu w swoim wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, nawiązując do zakazu wwozu ukraińskiego zboża do Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier. Zełenski przypomniał, że w piątek rozmawiał telefonicznie z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Jednym z tematów był zakaz importu ukraińskich produktów rolnych, wprowadzonych przez należących do UE sąsiadów Ukrainy. Prezydent nazwał ten zakaz „destrukcyjnym”.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że decyzja pięciu krajów „nie tylko narusza obowiązującą umowę stowarzyszeniową między Ukrainą a Unią Europejską, ale także daje Kremlowi niebezpieczną nadzieję”.

Tymczasem Komisja Europejska, wraz z państwami członkowskimi, zgodziła się, by do 5 czerwca zatrzymać import zboża z Ukrainy do pięciu krajów „frontowych”: Polski, Rumunii, Bułgarii, Węgier i Słowacji. Chodzi o pszenicę, kukurydzę, rzepak, słonecznik i olej słonecznikowy.