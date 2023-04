Dlaczego partia Ziobry zmienia nazwę? Nieoficjalne doniesienia. W tle sprawozdanie finansowe

- Ważne wydarzenie w życiu Solidarnej Polski. 3 maja odbędzie się konwencja Solidarnej Polski, na której nie tylko zmienimy nazwę, ale przedstawimy propozycje (programowe - red.) - ogłosił w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie rzecznik Solidarnej Polski Jacek Ozdoba.

- Suwerenna Polska - potwierdzamy, że to jest nazwa, która będzie przyświecała naszemu środowisku politycznemu w dalszej drodze. Pewien etap uważamy za zamknięty - mówił poseł. - Suwerenność odmieniana przez przypadki - dzisiaj to jest to hasło, które chcemy, aby było najistotniejszym elementem, który będzie przyświecał dalszej drodze środowiska politycznego ministra Zbigniewa Ziobry - oświadczył Ozdoba.

W piątek lider partii Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, przekonywał w radiowej Trójce, że zmieniona nazwa partii będzie zgodna z działaniami, jakie Solidarna Polska prowadzi od dawna.

- W polityce jest się po coś, a nie po to, żeby tylko być - zaznaczył dodając, że jego partia będzie bronić polskich interesów i walczyć z próbami pozbawienia Polaków ich państwowości.