Rosyjska opozycja zbiera się w Berlinie

Udali się tam też przedstawiciele zrzeszającego byłych rosyjskich parlamentarzystów i samorządowców opozycyjnego Zjazdu Deputowanych Ludowych, który dwukrotnie już zbierał się w Warszawie. Jego uczestnicy tworzą m.in. projekt konstytucji nowej wolnej Rosji, opowiadają się za całkowitym wycofaniem Rosji z Ukrainy (również z okupowanego Krymu), wypłatą reparacji i odbudową zniszczonych przez rosyjskie rakiety miast.

- Każdy, kto opowiada się przeciwko wojnie, przeciwko reżimowi Putina i pragnie zwycięstwa Ukrainy powinien udać się w ten weekend do Berlina, by usiąść do stołu rozmów – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Władimir Ponomariow, który z Warszawy udał się do niemieckiej stolicy wraz z delegacją Zjazdu Deputowanych Ludowych. Przyznaje, że to pierwsza próba znalezienia konsensusu z udziałem wszystkich frakcji rosyjskiej opozycji.

Utworzenie koalicji wszystkich sił demokratycznych nie będzie łatwe, gdyż po wybuchu wojny i rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę przeciwnicy Putina jeszcze bardziej się podzielili. Pojawiła się nowa polityczna emigracja, a część krytyków Putina udała się do Kijowa, zrezygnowała z rosyjskiego paszportu i przyjęła ukraińskie obywatelstwo. Niektórzy zaś (tak jak np. redaktor zlikwidowanego opozycyjnego radia Echo Moskwy Aleksiej Wenediktow) świadomie pozostali w Rosji. Wszystkich zaś łączy jedno – potępiają prowadzoną przez Putina wojnę.