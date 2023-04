Grzegorz Schetyna: PO nie będzie jak U2

Kampania będzie niesprawiedliwa, będzie zmanipulowana, więc musimy przygotować się do tego, co najważniejsze – zbudować korpus kontroli wyborów. Zebrać 100 tys. ludzi, którzy będą we wszystkich komisjach i będą mężami zaufania, ale także członkami komisji. Będą liczyć, będą sprawdzać, będą dokumentować wyniki wyborów.

To będzie jedna rzecz, a druga to oczywiście powszechna mobilizacja i jak największa frekwencja. Będziemy walczyć także o to, żeby przywrócić możliwość głosowania za granicą, bo PiS zaczął przegrywać teraz wybory poza granicami Polski i zaczyna ograniczać Polaków, którzy tam mieszkają, w możliwościach wyborczych. Trzeba mieć już dowód osobisty, nie wystarczy paszport, trzeba się zgłaszać, lecieć czasami wieleset kilometrów, żeby zgłosić chęć do głosowania, znowu wracać, jeszcze raz lecieć na samo głosowanie, bo zlikwidowano głosowanie korespondencyjne. Te wszystkie rzeczy są nieakceptowalne. To próba wpływania na na wynik wyborczy i dokładnie to widzimy, ale chciałbym, żeby ta nasza złość, która wynika z tych zachowań PiS, zmobilizowała nas wszystkich, żeby nam dodała emocji, energii i i poczucia, że wspólne zaangażowanie i poświęcenie da nam zwycięstwo. Wierzę w to głęboko.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek pozostawia bez biegu wniosek w sprawie pociągnięcia prezesa Kaczyńskiego do odpowiedzialności za mówienie o „dawaniu w szyję”, jak również działa tak, by inni posłowie PiS nie byli pociągnięci do odpowiedzialności albo żeby ich sprawy nie weszły na wokandę.

Marszałek Sejmu to zawsze primus inter pares (łac. pierwszy wśród równych sobie) i zawsze wszystkich posłów powinien traktować tak samo. A tak nie jest. Oczywiście, jest tak, że Kaczyński i inni politycy PiS są traktowani przez marszałek Witek, przez większość Prezydium Sejmu, czyli przez wicemarszałków z PiS, w sposób szczególny. Są chronieni – i to mówię z pełną odpowiedzialnością.

Przecież to te inwektywy, te oskarżenia, te ordynarne zachowania Kaczyńskiego z trybuny sejmowej... cała Polska to widziała. I albo to wszystko odbywało się bez biegu, albo udzielano upomnień czy karano w sposób śmieszny i infantylny.