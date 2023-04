Indie oburzone karykaturą w niemieckim magazynie. "Podlizywanie się Chinom"

Rysunek przedstawia stary, indyjski pociąg, wypełniony pasażerami, którzy siedzą nawet na dachach wagonów, który mija, jadący na równoległym torze, chiński pociąg szybkich prędkości, za sterami którego siedzą dwie osoby ze zdziwieniem obserwujące tłumy na indyjskim pociągu.



Rysunek jest komentarzem do danych z "State of World Population Report, 2023" Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych (UNFPA). Według nich populacja Indii liczy 1,4286 mld. W przypadku Chin liczba ta wynosi 1,4257 mld, co oznacza, że Indie w 2023 roku wyprzedzą Chiny pod względem liczby mieszkańców.



Kanchan Gupta, doradca w indyjskim Ministerstwie Informacji skomentował rysunek na Twitterze słowami: "Hej Niemcy, to jest oburzająco rasistowskie. Der Spiegel karykaturuje Indie w sposób nie odzwierciedlający rzeczywistości. Celem jest umniejszenie Indii i podlizanie się Chinom".



Z kolei Rajeev Chandrasekhar, minister ds. elektroniki i technologii informacyjnych, również na Twitterze napisał: "Drogi rysowniku z Der Spiegel... Niezależnie od twojej próby wyszydzenia Indiii. nie jest mądrze stawać przeciwko Indiom pod rządami Narendry Modiego. Za kilka lat gospodarka Indii będzie większa niż Niemiec".