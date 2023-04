USA. Sąd Najwyższy utrzymał legalność pigułki aborcyjnej do zakończenia procesu

Sędziowie przyjęli wnioski administracji prezydenta Bidena i nowojorskiego Danco Laboratories, producenta leku mifepriston, którzy odwołują się od orzeczenia sądu niższej instancji, cofającego zgodę Agencji ds. Żywności i Leków na stosowanie mifepristonu.

Lek został dopuszczony do użytku w USA od 2000 roku i został zastosowany w ponad 5 milionów przypadków. Mifepriston jest stosowany w połączeniu z innym lekiem, mizoprostolem, w ponad połowie wszystkich aborcji w USA.

Decyzja Sądu Najwyższego, który utrzymał dostępność do mifepristonu co najmniej do końca toczącego się procesu.

Jak pisze AP, dostępność do środka przedłuży się przynajmniej do przyszłego roku, w związku z toczącymi się rozprawami apelacyjnymi.