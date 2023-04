Odwołany minister rolnictwa nic nie stracił

Najlepszym przykładem, ile może zarobić Henryk Kowalczyk są oświadczenia majątkowe Jarosława Kaczyńskiego, który piastował funkcję wicepremiera bez teki przez 20 miesięcy - od 6 października 2020 roku do końca czerwca 2022 r. Według danych z jego oświadczenia majątkowego wynika, że zarobił w ciągu roku ponad 208 tys. zł, a więc ponad 17,3 tys. zł. Kowalczyk zarobi więcej bo od tego czasu podniesiono płacę minimalną. Do tego, jako że jest posłem, pobiera dietę (37 tys. zł) oraz uposażenie (ok. 120 tys.zł) plus emeryturę - ponad 53 tys. zł.

Patrząc na ostatnie oświadczenie majątkowe ministra i wicepremiera Kowalczyka (a więc od powołania z końcem października 2021 r. do końca tego roku a więc zaledwie dwa miesiące) zarobił on blisko 49 tys. zł.

Żaden z ministrów-wicepremierów nie rozdziela wynagrodzenia na pensję ministra i wicepremiera, podając jedną sumę jako wynagrodzenie z KPRM. Są spore dysproporcje. Minister Piotr Gliński podał, że zarobił z tego tytułu 208 tys. zł, Jacek Sasin - 232 tys. zł a np. minister MSWiA (jest również koordynatorem służb specjalnych) Mariusz Kamiński - 236 tys. zł.

Zdaniem Mieczysława Kasprzaka, posła PSL odwołanie Kowalczyka z funkcji ministra rolnictwa a pozostawienie go wicepremierem bez teki, to piarowy zabieg PiS by pokazać „reagujemy, coś robimy, ale w sumie nic się nie stało”. - Minister Kowalczyk doprowadził do tragedii rolników jakiej nie było w Polsce od 30 lat. Był głuchy na słowa, alarmy. PiS próbuje to zrzucić na złą Unię, ale to blef. Słyszeliśmy miesiącami zapewnienia że nic się nie dzieje, towar jest kontrolowany a import monitorowany. A było zupełnie odwrotnie. I za to nagrodzono go funkcją wicepremiera który już nic nie musi, za nic nie odpowiada a kasę bierze - ocenia poseł Kasprzyk.