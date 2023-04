Po latach zmniejszania się różnicy między dochodami Polaków i Hiszpanów dystans znów zaczyna rosnąć

Po lewej stronie sceny politycznej doszło natomiast do ciekawych zmian. Na fali popularności związanej z sukcesami w walce z bezrobociem własne ugrupowania (Sumar) powołała Yolanda Diaz. To koalicja różnych ugrupowań lewicowych, która zbiera już 10 proc. w sondażach, spychając do defensywy Podemos. Inaczej niż lider tego ostatniego Pablo Iglesias, Diaz nie atakuje permanentnie króla, bankierów, sędziów i Vox, tylko raczej stawia na rozwiązanie praktycznych problemów, w szczególności bezpieczeństwo pracy. Zapowiada też, że chce zostać szefową rządu, co trafia do przekonania wielu kobiet w kraju, gdzie do tej pory wyłącznie mężczyźni byli premierami.

Hiszpania przejmuje 1 lipca przewodnictwo w Unii. Sanchez chce, aby to konsekrowało rolę kraju jako trzeciego, obok Niemiec i Francji, gracza wspólnoty. Premier, od którego wyszła inicjatywa unijnego funduszu odbudowy, a w Kijowie był przed Macronem i Scholzem, szykuje ambitną agendę prac w Brukseli.