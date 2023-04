Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 421 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi o formowaniu nowych jednostek straży granicznej.

Ambasadorowie UE próbowali przełamać impas w kwestii tego, jak wprowadzić w życie plan wspólnych zakupów amunicji dla Ukrainy. Pomysł polega na tym, że kraje UE zjednoczą się i wyciągną pieniądze ze wspólnej puli, aby pomóc dostarczyć Kijowowi do miliona pocisków w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Chociaż przywódcy UE zatwierdzili ten program - a nawet przeznaczyli na niego 2 mld euro - to od tego czasu kraje nie zgadzają się co do tego, jak wydać miliard euro zarezerwowany na wspólne kontrakty.

Główny punkt sporny dotyczy tego, jak bardzo ograniczyć pieniądze do producentów z UE i czy włączyć firmy z takich krajów jak USA i Wielka Brytania. Francja przekonuje, że planowane zamówienia powinny pozostać wewnątrz UE.