Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 421 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi o formowaniu nowych jednostek straży granicznej.

Podróż, o której Kreml poinformował we wtorek, wynikła z chęci Putina, by na własne oczy zobaczyć, co dzieje się w armii - powiedziało The Moscow Times źródło bliskie Ministerstwu Obrony.

Reklama

Ministerstwo obrony karmiło przywódców kraju błędnymi informacjami o stanie armii - przekazał informator. - System dostarczania przekłamanych informacji został zbudowany od dołu do góry. Każdy poniżej wie, co robić, by uszczęśliwić swoich przełożonych - dodał.

Przekłamania w sprawie armii miały funkcjonować jeszcze przed rozpoczęciem inwazji w lutym ubiegłego roku. Miało to negatywny wpływ na ocenę sił i możliwości, a także na ocenę potencjału Ukrainy przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu inwazji.