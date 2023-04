Prof. Genowefa Grabowska: Polska miała prawo wprowadzić embargo

Jednak za wprowadzenie zakazu importu całego pakietu produktów z Ukrainy rząd spotkała krytyka, że to decyzja zbyt radykalna i naruszająca prawo unijne.

Każde państwo ma prawo i obowiązek do ochrony swego rynku i swoich producentów. Nie może być tak, żeby z zewnątrz napływała taka ilość towaru, która wprowadza destrukcję i zaburza równowagę na rynku danego kraju. Przed tym ma bronić Komisja, powinna to czynić w ramach wspólnego rynku, ale jeśli tego nie robi, to państwa członkowskie mają prawo domagać się zastosowania środków ochronnych przewidzianych w artykułach 15-16 unijnego rozporządzenia o przywozie towarów. I Polska na taki krok się zdecydowała.

Czy w przeszłości, w innych sprawach, rządy państw unijnych reagowały podobnie?

Podobną decyzję podjęły Niemcy, blokując w czasie pandemii wywóz ze swojego terytorium określonych towarów i sprzętu medycznego. Wtedy również nie wolno było jednostronnie takiej decyzji podjąć. Jednak z uwagi na przewidywane braki potrzebnych towarów, Niemcy na taki krok się zdecydowały. Inny przykład dotyczył przemieszczania się uchodźców z Ukrainy. Niemcy najpierw umożliwiali im transport, podstawiali pociągi, żeby rozładować sytuację w obleganych miastach w Polsce, ale nie radząc sobie z tym zawiesili przewozy i tym samym ograniczyli unijną zasadę swobody przepływu osób. Są więc sytuacje, kiedy państwo chroni swój żywotny interes, i gdyby go nie artykułowało, mogłoby to zachwiać i zniszczyć równowagę na swoim rynku, a to odbija się przecież na całej Unii, bo są to naczynia połączone.

Co może teraz zrobić KE w sprawie zboża?

Komisja prosi o wyjaśnienia, a uzasadnienie decyzji o zakazie przywozu towarów i żywności z Ukrainy chce mieć na piśmie. Mam nadzieję, iż Komisja zbada sytuację na unijnym rynku zbóż i żywności i – poszukując sposobu jej rozwiązania – nie zignoruje interesów unijnych producentów w państwach członkowskich.