Minister przyznaje, że zboże z Ukrainy może być przywożone do Polski przez inne kraje

- Podstawy są jasno wskazane w przepisie zarówno europejskim, jak i naszej ustawie i on mówi o bezpieczeństwie i ochronie ludności, bezpieczeństwie żywnościowym i ochronie ludności. My w tym rozporządzeniu powołaliśmy się m.in. na sytuację, która została stwierdzona na Słowacji i która oficjalnymi dokumentami do MSZ została przekazana nam jako oficjalny dokument, który mówi o tym, że (...) pojawiają się niedopuszczalne pestycydy w produktach rolno-spożywczych, tam zdaje się dotyczyło to pszenicy. To jest dla nas wystarczająca podstawa (...) do tego, żeby zatrzymać albo wprowadzić kontyngenty na konkretne produkty i my tę podstawę wykorzystaliśmy - odpowiedział Buda.