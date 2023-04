Przewrót w Sudanie. Armia otwiera korytarz humanitarny. Zginęły dziesiątki cywilów

Na polecenie władz firma telekomunikacyjna MTN zablokowała Internet w całym Sudanie.

Cywile uwięzieni w szkołach i meczetach bez dostępu do jedzenia, wody

Reporter z Chartumu, Haitham Ouit z Al Jazeery, powiedział, że wielu cywilów zostało uwięzionych w szkołach, meczetach i innych budynkach, ponieważ starają się trzymać z dala od toczących się starć między armią a RSF.

„Ludzie nie mają dostępu do żywności ani wody. Wielu wzywało pomocy, ponieważ pozostają uwięzieni od wczoraj, gdy rozpoczęły się walki” – powiedział Ouit.

Co najmniej 20 uczniów w wieku od pierwszej do ósmej klasy w Comboni Boys School w stolicy Chartumie zostało uwięzionych w budynku. - Rozmawiamy z rodzicami, aby dać im znać, że z dziećmi wszystko w porządku”– powiedział dyrektor Joseph Francis. - Rodzice nie mogli dotrzeć do Chartumu, ponieważ mieszkają poza miastem, a mosty łączące Omdurman i Bahari zostały zamknięte – wyjaśnił.

Francis powiedział, że UNICEF jest w kontakcie, aby spróbować pomóc ludziom. Co najmniej 17 pracowników jest również uwięzionych w szkole.