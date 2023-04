Floryda zakazuje aborcji po szóstym tygodniu ciąży

W Izbie Reprezentantów Kongresu Florydy ustawa przeszła większością głosów 70 do 40. Wcześniej, 3 kwietnia, ustawę przyjął Senat stanowy, większością głosów 26 do 13.



Ron DeSantis jeszcze w czwartek podpisał ustawę, która umożliwia dokonanie aborcji po szóstym tygodniu ciąży w przypadku gwałtu, kazirodztwa lub poważnego zagrożenia życia i zdrowia matki.



W ubiegłym roku DeSantis podpisał obowiązującą obecnie ustawę, zakazującą aborcji po 15 tygodniu ciąży. Gubernator podkreślał, że popiera dalsze zaostrzanie przepisów regulujących kwestię aborcji w stanie.

W ubiegłym roku Sąd Najwyższy USA uchylił precedensowe orzeczenie w sprawie Roe przeciwko Wade z 1973 roku, co otworzyło możliwość zakazywania aborcji na poziomie stanów. Sondaże wskazują, że poparcie większości Amerykanów dla utrzymania prawa do aborcji pomogło Partii Demokratycznej w utrzymaniu większości w Senacie i mniejszej niż spodziewano się porażki w wyborach do Izby Reprezentantów jesienią 2022 roku.