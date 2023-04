Balcerowicz: To nie jest kraj dla przedsiębiorców

Tu powstaje to samo pytanie: skąd wziąć na to pieniądze? Każdy rozsądny wyborca musi pytać, skąd się weźmie pieniądze, pamiętając, że ostatecznie z jego kieszeni lub – co gorsza – z banku centralnego. Bez tego elementarnego pytania nie ma w ogóle odpowiedzi, nie ma sensownej dyskusji. Mam wrażenie, że w ostatnich latach, niestety z udziałem głównej partii opozycyjnej, mamy do czynienia z degradacją intelektualną dyskusji w Polsce, przynajmniej na tematy gospodarcze.

Wracając do „babciowego”, to jest takie milczące założenie, typowe dla ludzi, którzy nie zajmują się zawodowo analizą, że jak się da ludziom pieniądze, to oni zmienią zachowania w kierunku pożądanym przez dającego. 500+ co miało dać? Więcej dzieci. No to gdzie jest więcej tych dzieci? Zanim więc się da te pieniądze, to trzeba przynajmniej przeanalizować na podstawie np. doświadczeń zewnętrznych czy jakiejś próbki statystycznej w Polsce, czy jest szansa na to, że zrealizuje się obietnice.

Jak ocenia pan stan budżetu? Czy stać dzisiaj nas na nowe programy socjalne?

Stać nas, kosztem rosnącego zadłużenia kraju, co nie jest dobrym rozwiązaniem. A jeszcze gorszym byłoby drukowanie pieniędzy przez Narodowy Bank Polski.Trzecie rozwiązanie: podwyższenie podatków. Czyli za każdym razem, jeżeli słyszymy, że któryś z tych polityków obiecuje dodatkowe wydatki jako prezenty, to pytajmy go, skąd weźmie pieniądze. A jak nie odpowiada, jak w ogóle o tym nie mówi, to znaczy, że lekceważy wyborców.

Platforma mówi, że jeżeli dojdzie do zmiany władzy, to inflacja zmaleje.