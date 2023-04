Lula, który objął urząd w styczniu po tym, jak w październiku ubiegłego roku pokonał w wyborach Bolsonaro, cieszy się poparciem 38 proc. Brazylijczyków, a 29 proc. nie pochwala jego działań - wynika z sondażu Datafolha.

Bolsonaro, który pełnił funkcję prezydenta od 2019 do końca 2022 roku, nigdy oficjalnie nie przyznał się do porażki z Lulą. 8 stycznia, ledwie tydzień po rozpoczęciu przez Lulę kadencji prezydenckiej, zwolennicy Bolsonaro szturmowali budynki rządowe w stolicy Brasilii, by zaprotestować przeciwko wynikowi wyborów.

Po około trzech miesiącach spędzonych na w Stanach Zjednoczonych, Bolsonaro wrócił w tym tygodniu do Brazylii.

Sondaż przeprowadzono w dniach 29-30 marca. W badaniu wzięło udział 2028 osób ze 126 miast.