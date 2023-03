Leszczyna była pytana o "babciowe", świadczenie, którego wprowadzenie zapowiedział Donald Tusk. "Babciowe", w wysokości 1 500 zł, miałoby być wypłacane matkom, które zdecydują się na powrót na rynek pracy.

Reklama

- My mówimy, że świadczenie będzie kierowane tylko do tych osób, które wrócą na rynek pracy. My mówimy: dostaniesz te pieniądze tylko wtedy, gdy wrócisz na rynek pracy. Będziesz płacić składki i podatki - mówiła posłanka KO porównując to świadczenie z wprowadzonym już przez PiS Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym przysługującym wszystkim rodzicom.

"Babciowe" Tuska. 1 500 zł miesięcznie bez kosztów dla budżetu

- Dlatego to nie jest koszt dla budżetu, ponieważ od minimalnego wynagrodzenia składki i podatki zrównoważą to 1 500 zł, dlatego my nie narażamy budżetu na straty. Zasadnicza sprawa: ludziom musi opłacać się pracować - przekonywała też Leszczyna.

Czytaj więcej Paliwa Względny spokój na rynku paliw może być chwilowy Duże zapasy i spadek popytu na diesla oraz łagodna zima pomogły ustabilizować sytuację w Polsce i Unii. Ryzyko braków paliw i zwyżek cen wciąż jest jednak duże.

- Jest w Polsce grupa ludzi, którzy nie chcą pracować, nie przyjmują ofert z różnych powodów, bo np. muszą opiekować się starszymi osobami. Mamy w naszym programie programy, które powodują systemową opiekę nad osobami niesamodzielnymi - mówiła tez posłanka zapowiadając wprowadzenie instytucji asystenta dla opiekuna osoby niesamodzielnej i urlopów wytchnieniowych, które umożliwią osobom opiekującym się osobami niesamodzielnymi powrót na rynek pracy.

Reklama

Leszczyna była pytana o słowa Donalda Tuska, który zapowiadał, że po dojściu Koalicji Obywatelskiej do władzy benzyna będzie kosztować 5,19 zł za litr i o to, czy jest to aktualne.

KO zapowiada obniżenie cen benzyny w Polsce

- Zdecydowanie tak. Do słów Donalda Tuska trzeba się przywiązywać, bo one wszystkie staną się rzeczywistością po wyborach - odparła.

Gdyby pan Obajtek miał czyste sumienie wpuściłby NIK do swojej firmy Izabela Leszczyna, posłanka KO

Na pytanie czy KO gwarantuje, że w ciągu 100 dni cena benzyny spadnie do tego poziomu, Leszczyna odparła: "tak".



- Rozbijemy monopol Orlenu. Nie może tak być, że w Orlenie mamy kawałek Lotosu, PGNiG i jednocześnie mamy najwyższą cenę gazu dla przedsiębiorców. Baryłka ropy jest dużo tańsza niż w czasie, gdy rządził Donald Tusk i jego rząd. Dlaczego cena benzyny jest tak wysoka? - pytała.



- Główna składowa ceny benzyny na stacji benzynowej to marża pana (Daniela) Obajtka. Ponieważ jest monopolistą, pompuje marże i pomaga rządowi lawirować cenami - dodała.



Reklama

- Gdyby pan Obajtek miał czyste sumienie wpuściłby NIK do swojej firmy, aby sprawdziła dlaczego za bezdurno sprzedali kawał Lotosu Saudyjczykom. A dziś czytamy, że ropa od Putina, przez Saudi Aramco, płynie do Europy dzięki PiS-owi i Obajtkowi - przekonywała też Leszczyna.