Inflacja w lutym sięgnęła 18,4 proc. rok do roku po 17,2 proc. w styczniu (a tę wartość GUS zrewidował do 16,6 proc.). To wynik poniżej oczekiwań większości ekonomistów. Od marca inflacja ruszy w dół, ale wszystko wskazuje na to, że będzie opadała wolniej niż się dotąd wydawało.

Ostatni raz inflacja była tak wysoka w grudniu 1996 roku.

O ocenę obecnej sytuacji gospodarczej poproszono w Polsat News Waldemara Budę, ministra rozwoju i technologii. - Wiemy, że luty, marzec to jest ostatnia górka inflacyjna, będzie ona spadała. Mamy informację też z Rady Polityki Pieniężnej. Możemy zamknąć rok na poziomie jednocyfrowej inflacji, więc jesteśmy już u szczytu, teraz może być tylko lepiej - powiedział.

Buda odniósł się również do nagrania, które w mediach społecznościowych opublikował Donald Tusk.

– Trzeba mu (Donaldowi Tuskowi - red.) powiedzieć, bo chyba się nie zorientował przez przeszło rok, że mamy wojnę i surowce zdrożały kilkukrotnie, cena energii zdrożała kilkukrotnie. Zdywersyfikowaliśmy dostawy ropy i gazu z całego świata, związane są z tym absolutnie koszty. W Stanach Zjednoczonych również największa od 30 lat. W Niemczech również najwyższa od 30. W Estonii w historii istnienia tego państwa najwyższa - mówił Buda.

– Żerowanie i chodzenie z reklamówką Biedronki i nagrywanie się to jest naprawdę komedia. To jest niegodne polityka tej rangi, jakim jest Donald Tusk. To naprawdę niepoważne - dodał.