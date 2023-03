2 grudnia 2021 r. powołany został Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego. Jego zadaniem ma być m.in. inicjowanie oraz prowadzenie badań naukowych zmierzających do kompleksowego ustalenia i opisania skutków II wojny światowej dla Rzeczypospolitej Polskiej, a także dla Europy Środkowo-Wschodniej, „jak również inicjowanie współpracy międzynarodowej w zakresie prowadzenia badań nad skutkami II wojny światowej i inicjowanie wydarzeń naukowych pozwalających angażować środowiska naukowe skupione wokół badań nad skutkami II wojny światowej w kraju i za granicą”.

W lipcu 2022 r. ukonstytuowała się Rada Instytutu. Jej przewodniczącym został poseł Arkadiusz Mularczyk. - Niestety próżno na stronach internetowych szukać szczegółowych informacji na temat działalności instytutu – mówi posłanka Hanna Gill – Piątek. Dlatego wysłała interpelację poselską do premiera m.in. z pytaniami o to ile osób zatrudnia obecnie instytut, jaka jest wysokość wynagrodzenia wypłacanego członkom Rady, a także jakie środki zostały wydane w 2022 r., a także w jakiej wysokości budżet jest w 2023 r.

Z odpowiedzi na interpelację wynika, że Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego zatrudnia obecnie 22 pracowników. W skład Rady wchodzą: dr hab. Paweł Baranowski, Michał Góras, prof. Mirosław Kłusek, Józef Menes, Arkadiusz Mularczyk - Przewodniczący Rady - wskazany przez Marszałek Sejmu RP, dr Paweł Pońsko, dr hab. inż. Mieczysław Prystupa, prof. Andrzej Przyłębski, dr hab. Jacek Reginia-Zacharski - wskazany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, dr Przemysław Sobolewski, prof. Jan Jacek Sztaudynger, Małgorzata Zając - wskazana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dr Marcin Zarzecki oraz prof. Jan Żaryn - wskazany przez Prezydenta RP.

Wysokość diety członka Rady Instytutu wynosi 5 tys. zł brutto. Dieta przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym odbyło się przynajmniej jedno posiedzenie Rady. Z odpowiedzi na interpelację wynika, że od lipca 2022 do stycznia 2023, członkowie Rady otrzymali w sumie 360 833,33 zł brutto diet. Na jednego członka Rady przypadło zatem średnio po ponad 25 tys. zł brutto. W 2022 roku na cele statutowe Instytutu zostało przeznaczonych 5 280 955,81 zł, a na pensje dla pracowników - 1 310 499,27 zł.

„W kwestii wysokości budżetu przeznaczonego na prowadzenie działań statutowych w 2023 roku informuję, że dyrektor Instytutu dysponuje środkami w wysokości 17 500 000 zł. Natomiast, jeśli chodzi o wynagrodzenia dla pracowników w 2023 roku, to zostały one oszacowane na kwotę 4 025 000 zł. Z kolei kwota na wynagrodzenia dla Rady Instytutu to 840 000 zł” – poinformował Jarosław Wenderlich z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Z kolejnej odpowiedzi na interpelację poselską posłanki Hanny Gill-Piątek wynika, że na zlecenie tego Instytutu zostało wydrukowanych 120 kompletów (360 tomów) raport o stratach wojennych w języku angielskim oraz 1000 sztuk raportu w wersji skróconej w języku angielskim. W sumie koszt tego wydruku wyniósł 60 695 zł.