- Przygotowałem projekt rezolucji w Radzie Europy, który ten problem opisuje, liczę, że będzie on przedmiotem dalszych prac i doprowadzi do przygotowania raportu rzetelnie opisującego tę kwestię - dodał.

Jak pokreślił Mularczyk, „podział świata żelazną kurtyną po II wojnie światowej doprowadził do sytuacji pełnej asymetrii świadczeń wypłacanych przez Niemcy obywatelom Europy Środkowej i centralnej oraz obywatelom Europy Zachodniej i Izraela”. W ten sposób polityk odniósł się do odszkodowań za II wojnę światową wypłacanych przez Niemcy.

Obywatele Europy Zachodniej oraz Izraela, Stanów Zjednoczonych otrzymują miesięczne świadczenia od rządu Niemiec, a ofiary, które przeżyły II wojnę światową i mieszkają na terytorium Polski, Ukrainy, Białorusi, krajów byłej Jugosławii – nie - powiedział Mularczyk. - Mamy do czynienia z pełnym naruszeniem elementarnych standardów praw człowieka. Nie tylko świadczenia nie są wypłacane osobom, które przeżyły II wojnę światową, ale także nie mają takie osoby ścieżki prawnej dochodzenia roszczeń - dodał.

Jak powiedział wiceszef MSZ, „wykorzystując mandat szefa polskiej delegacji w Radzie Europy, przygotował projekt rezolucji w tej sprawie”. - Złożyłem go w Radzie Europy, liczę, że będzie on przedmiotem dalszych prac i doprowadzi do przygotowania raportu rzetelnie opisującego tę kwestię - podkreślił. - Sytuacja, która jest obecnie, narusza podstawowe standardy ochrony praw człowieka, opisane w rezolucjach ONZ i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, bo dyskryminuje obywateli i wprowadza podział na tych, którzy przeżyli II wojnę światową i otrzymują świadczenia, i na tych, którzy ich nie otrzymują. Jest to problem nie tylko historyczno-polityczny, ale też głęboki problem dyskryminacji, problem prawny - dodał Arkadiusz Mularczyk.

- Za sprawą projektu rezolucji RE Polska podnosi na arenie międzynarodowej problem braku odszkodowań dla obywateli w szerszym kontekście braku reparacji dla Polski. Ten problem nie był znany nikomu na Zachodzie. Gdy prowadzę rozmowy, spotkania, tłumaczę tę problematykę, to wiele osób otwiera oczy i mówi, że nie ma świadomości - wyjaśniał polityk. - Jeśli uda nam się taki raport przygotować – a jesteśmy na dobrej drodze – to będzie to pokazywało, że ustawodawstwo niemieckie w sposób dyskryminacyjny traktuje ofiary narodowe - dodał. - Ustawodawstwo niemieckie widzi ofiary dyskryminacji pod kątem religijnym i politycznym – są świadczenia wypłacane obywatelom Izraela, Żydom, i dyskryminowanym Niemcom podczas II wojny światowej, ale ich system prawny nie widzi ofiar z Polski, Grecji, Ukrainy czy innych krajów - zaznaczył Arkadiusz Mularczyk w programie 1 Polskiego Radia.