Na początku czerwca 2021 roku szef KPRM Michał Dworczyk przyznał, że konta e-mailowe należące do niego oraz do jego żony zostały przejęte przez hakerów. Sprawą zajęły się służby odpowiedzialne za bezpieczeństwa państwa. Od tego czasu w internecie publikowane są e-maile, które mają pochodzić z konta Dworczyka.

Przedstawiciele rządu deklarowali, że nie będą odnosić się do autentyczności poszczególnych wiadomości. Prawdziwość kilku maili potwierdziły natomiast osoby, których nazwiska pojawiały się w korespondencji.

W marcu tego roku prokuratura zdecydowała o wszczęciu śledztwa dotyczącego podejrzenia, że w korespondencji mailowej wymienianej przez ministra Michała Dworczyka z jego doradcą do spraw obronności doszło do ujawnienia tajemnic państwowych, w tym chronionych najwyższą klauzulą "ściśle tajne".

W czwartek w internecie pojawiły się maile, które premier Mateusz Morawiecki miał wymieniać ze swoimi współpracownikami w związku z przyznaniem literackiego Nobla Oldze Tokarczuk.

Ówczesny szef KPRM Michał Dworczyk w wiadomości zapytał, czy planowane jest zaproszenie premiera dla nagrodzonej pisarki. "Jutro w RMF będą mnie pytać, czy zaprosisz Tokarczuk (Gliński i Duda już zaprosili) - z tezą dla Piszczka i Viki Gabor PMM ma czas a dla noblistki nie... Rozmawiałem z Mariuszem i wydaje nam się, że warto takie zaproszenie zadeklarować - pewnie i tak go nie przyjmie - ale wtedy na nią spadnie odium osoby małostkowej, etc. A jeżeli przyjdzie można to ograć jak z Dulkiewicz, tzn. zanim ona wyjdzie Piotrek M da krótki komunikat" - czytamy.

"Ale sam nie wywołuj wilka z lasu" - miał odpisać premier.

Dzień później sprawę miał skomentować również Mariusz Chłopik, współpracownik premiera. "Może warto PMM ją zaprosił i dał jej jakąś nagrodę. To ona będzie w kropce. Będzie jej głupio jako obywatelce świata nie wziąć od Premiera nagrody. Weźmie to ją salon GW z Czerskiej znienawidzi" - miał napisać.

"Chyba, że zrobi z tego event pt. 'NIE BIORĘ NIC OD PREMIERA AUTORYTARNEGO RZĄDU, KTÓRY NISZCZY MÓJ KRAJ' Może bezpieczniej kwiaty i tyle?" - miał odpisać Dworczyk.