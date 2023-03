Biden zapewnił jednocześnie, że nie złamie swojego zobowiązania, by nie podnosić podatków obywatelom USA, którzy zarabiają mniej niż 400 tysięcy dolarów rocznie.



- 9 marca przedstawię szczegółowo każdy szczegół, każdy podatek, który będę proponował i nikt... zarabiający mniej niż 400 tysięcy dolarów (rocznie) nie zapłaci ani centa więcej z tytułu podatków - podkreślił prezydent USA.

Czytaj więcej Polityka Biden w orędziu o stanie państwa: Znów wychodzimy z kryzysu silniejsi Prezydent Joe Biden, w czasie 73-minutowego orędzia o stanie państwa wygłaszanego przed połączonymi izbami Kongresu, wezwał Republikanów do współpracy z jego administracją przy podniesieniu limitu długu i wsparciu polityki podatkowej, która byłaby przyjaźniejsza dla klasy średniej.

- Chcę postawić sprawę jasno. Zamierzam podnieść niektóre podatki - mówił jednocześnie Biden dodając, że miliarderzy będą musieli zapłacić więcej z tytułu danin publicznych.



Biden znajduje się pod presją Partii Republikańskiej, która obecnie kontroluje Izbę Reprezentantów w Kongresie i która grozi, że nie podniesie dopuszczalnego w USA limitu długu publicznego, jeśli prezydent USA nie zgodzi się na radykalne cięcia w wydatkach publicznych.

W związku z tą presją prezydent USA zapowiedział, że zamierza zmniejszyć deficyt USA o 2 biliony dolarów w ciągu najbliższych 10 lat.

W czasie kampanii wyborczej w 2020 roku Biden obiecał, że jako prezydent nie podniesie podatków osobom, które zarabiają mniej niż 400 tys. dolarów rocznie.



Biden wezwał też republikanów, aby przedstawili własne propozycje budżetowe i podjęli negocjacje na ich temat, zamiast prowadzić debatę nad tym czy powinno się podnieść limit długu publicznego, by USA były w stanie spłacić istniejące zobowiązania i uniknąć niewypłacalności.



Gubernator Wirginii, gdzie przemawiał Biden, Glenn Youngkin, polityk Partii Republikańskiej, miał odmówić powitania prezydenta USA na lotnisku, po wylądowaniu prezydenckiego Air Force One.



Youngkin skrytykował Bidena za to, że przyjechał do Wirginii, a nie do Ohio, gdzie doszło do wykolejenia się pociągu i wycieku przewożonych przez niego chemikaliów.



Youngkin nieoczekiwanie wygrał wybory na gubernatora Wirginii w 2021 roku, pokonując byłego gubernatora, Terry McAuliffe'a. W wyborach prezydenckich z 2020 roku Biden pokonał w Wirginii Donalda Trumpa uzyskując przewagę 10 punktów procentowych.

Spekuluje się, że Youngkin może wystartować w prawyborach prezydenckich organizowanych przez Partię Republikańską przed wyborami prezydenckimi w 2024 roku.