Rząd nie pracuje nad rewaloryzacją 500 plus, nie ma także decyzji dotyczących wakacji kredytowych w 2024 r. - ujawnił w połowie lutego, w wywiadzie udzielonym „Rzeczpospolitej” rzecznik rządu Piotr Müller.

Wcześniej poseł PiS Marek Suski mówił, że będzie na ten temat dyskusja i że wypłacaną kwotę można byłoby - po znalezieniu odpowiednich środków - zwiększyć. - Nie ma takiej decyzji i w rządzie aktualnie nie ma prac w tym zakresie, nawet analitycznych, to już mówię wprost - zapewniał jednak Müller.



Ale zdaniem Mirosławy Stachowiak-Różeckiej „warto takie rzeczy rozważać”. - Przy obecnej inflacji, niestety, oczywiście to 500 plus ma inną wartość, niż kilka lat temu, kiedy je wprowadzaliśmy - przyznała we wtorek w Radiu Wrocław.

Pytana, czy będzie to „jeden z elementów programu” Prawa i Sprawiedliwości, posłanka tej partii odparła, że decyzja nie została jeszcze podjęta. - Warto rozważać i dalej kontynuować, to jest dla mnie jakby najważniejsze, cały ten kierunek związany z polityką społeczną, który rozpoczęliśmy. To będzie zarówno zastanowienie się nad tym, czy warto podnieść 500 plus, ale też po prostu w tym obszarze kolejne działania, które po prostu będą wspierać Polaków - tłumaczyła.

Dopytywana, czy „możemy być świadkami nowych świadczeń”, Stachowiak-Różecka odpowiedziała, że „być może tak”. Jako obszary takich potencjalnych programów wskazała „tych, którzy są w naszym społeczeństwie najsłabsi i potrzebują wsparcia rządowego, samorządowego, po prostu pomocy”. - To ciągle obszar osób najstarszych, emerytów, to jest pomoc społeczna, to są niepełnosprawni, to jest ciągle ochrona zdrowia i zmiany w tym zakresie, żeby ta dostępność do lekarza była lepsza, lepsza i coraz lepsza - wymieniała.

- Dużo udało nam się zmienić - przekonywała posłanka PiS, dodając jednak, że są „zagadnienia, nad którymi będziemy pracować nieustannie”.