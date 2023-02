Od 7 grudnia Chiny zaczęły odchodzić od polityki "zero COVID", realizowanej od momentu wybuchu epidemii w Państwie Środka w 2020 roku. Celem polityki było całkowite wygaszanie wykrywanych ognisk zakażeń koronawirusem, poprzez stosowanie reżimu ścisłej kwarantanny i lokalne lockdowny. Obecnie Chiny przechodzą do - realizowanej już od pewnego czasu w innych częściach świata - polityki "życia z wirusem".

Odejście władz w Pekinie od polityki "zero COVID" to następstwo protestów przeciwko tej polityce, które przybrały charakter antyrządowy.

W związku z odejściem Chin od ścisłej kontroli nad ogniskami zakażeń koronawirusem, przez kraj przeszła fala zakażeń, która pociągnęła za sobą - według oficjalnych danych - ok. 80 tysięcy zgonów chorych na COVID. Wcześniej, przez dwa lata epidemii, w liczących ok. 1,4 mld mieszkańców Chinach w wyniku zakażenia koronawirusem zmarło ok. 5 tysięcy osób.



Sun Linjiang, ambasador Chin w Polsce, w kontekście zmiany polityki antyepidemicznej kraju pisze, że Państwo Środka "zoptymalizowało swoją politykę zapobiegania i kontroli epidemii".

Według chińskich statystyk całkowite obroty handlowe między Chinami a Polską wyniosły w 2022 roku 42,3 mld dolarów

Ambasador przekonuje następnie, że w obecnej sytuacji Chiny mogą stać się źródłem ożywienia gospodarczego na świecie jako drugi co do wielkości rynek konsumencki na świecie (sprzedaż detaliczna towarów konsumpcyjnych w Chinach osiągnęła w 2022 roku poziom ponad 6 bln dolarów) i pierwszy na świecie rynek sprzedaży detalicznej realizowanej w sieci.



Sun Linjiang podkreśla przy tym, że po złagodzeniu polityki dotyczącej swobody podróżowania obywateli Chin mogą oni, dzięki posiadanemu potencjałowi finansowemu, stanowić źródło ożywienia branży turystycznej.



"W czasie grudniowej Centralnej Konferencji Gospodarczej podkreślono nacisk na promowanie wysokiego poziomu otwarcia zewnętrznego" - podkreśla dyplomata. Sun Linjiang odnotowuje też, że chińska Rada Państwa wezwała do wdrażania zachęt do inwestycji zagranicznych w Chinach oraz środków ułatwiających swobodny, transgraniczny przepływ osób.

Sun Linjiang, podkreślając potencjał gospodarczy Chin zwrócił uwagę, że takie instytucje finansowe jak Morgan Stanley, Goldman Sachs i JP Morgan Chase oczekują, iż w 2023 roku wzrost PKB Chin osiągnie poziom ok. 5 proc. co jest o tyle istotne, że "w ciągu ostatniej dekady średni wkład Chin w światowy wzrost gospodarczy wyniósł 38,6 proc.".

Chiński dyplomata zwraca następnie uwagę, że na ożywieniu gospodarczym, którego źródłem mogą być Chiny, skorzystać może Polska, która " jest największym partnerem handlowym Chin i największym rynkiem eksportowym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej".

